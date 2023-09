Garantire nuove commesse a Pay Care a Siena: ecco il piano industriale

Pay-Care: si va verso il rinnovo del contratto di solidarietà fino al 31 ottobre 2024. "E’ un fatto positivo rinnovare la solidarietà, attualmente è in essere, fino al 31 dicembre 2023 ma per Fim Cisl – dichiara il segretario generale Giuseppe Cesarano (foto) – non dobbiamo abbassare la guardia. Abbiamo infatti chiesto un piano industriale per Monteriggioni". L’incontro tra sindacati e azienda si è svolto ieri mattina, ma si tratta solo del "primo passo visto la complessità della vertenza": "Ci sarà una cabina di regia per monitorare l’accordo passo dopo passo con incontri trimestrali e ogni qualvolta la Rsu lo richieda –annuncia Cesarano –. Ora tutte le energie vanno spese per portare a Monteriggioni commesse di qualità, alla luce delle ottime performance che hanno espresso negli anni i 48 dipendenti". Il segretario della Fim Cisl incalza: "A questo punto credo che sia opportuno e giusto che anche le istituzioni locali mettano in agenda la vertenza Pay Care. Non bisogna abbassare l’attenzione, ognuno deve fare la sua parte quindi, anche le istituzioni debbono dare un contributo". E ancora: "Ottobre 2024 è un arco di tempo importante, ma per renderlo risolutivo dobbiamo portare commesse di qualità su Monteriggioni. Il sindaco Nicoletta Fabio in campagna elettorale spese delle parole con i lavoratori di Pay Care – è la conclusione – ora ci aspettiamo che metta in agenda la vertenza con la supervisione del parlamentare di FdI, Francesco Michelotti".