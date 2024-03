Fondazione Mps concede a Tls altri tre mesi

La Fondazione Mps ha fissato un nuovo termine, il 14 giugno, per la presentazione del piano industriale di Fondazione Toscana life sciences "in considerazione dei necessari approfondimenti analitici che il documento richiede". Lo rende noto Palazzo Sansedoni che a dicembre aveva sottoscritto un atto di costituzione di usufrutto dell’immobile Medicine research center, per la durata di 16 anni, in favore della Fondazione Tls. Sempre a dicembre aveva chiesto a Tls la predisposizione di un piano industriale per il triennio e l’adozione di specifiche modalità organizzative per rafforzare il sistema dei controlli interni e il processo di monitoraggio sul piano". Tutto legato a ridurre un disavanzo di bilancio sui 5 milioni di euro.