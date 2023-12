Fondazione Monastero Onlus. Al via la liquidazione

Lo scioglimento e la messa in liquidazione della Fondazione di partecipazione ’Monastero Onlus’ è stato approvato dal Consiglio comunale. "Corredata alla messa in liquidazione – ha spiegato l’assessore alle Partecipate Enrico Tucci (foto) –. C’è la vendita di un bene importante per la città direttamente collegato alla Fondazione ovvero la Badia di Sant’Eugenio a Monastero a Costafabbri. Nel 1932 l’immobile fu acquistato dalla Congregazione delle figlie della carità di San Vincenzo De Paoli di cui fanno parte le suore di San Girolamo, alcune delle quali vivevano a Monastero. Nel 2008 si rese necessario trovare una collocazione agli ospiti della residenza per anziani Caccialupi che aveva necessità di lavori improrogabili e fu chiesto di poter utilizzare i locali di Monastero".

Tucci ha continuato: "Nacque nel 2008 la Fondazione Monastero Onlus, di cui facevano parte le suore di San Girolamo, il Comune e la cooperativa Archè di Siena. Le suore dettero in utilizzo il bene alla Fondazione e per anni Monastero ha ospitato persone e giovani in difficoltà, donne vittime di violenza e i primi migranti arrivati a Siena. Ma il numero delle suore è diminuito e la Congregazione delle figlie della carità di San Vincenzo De Paoli ha deciso di riprendersi il bene per metterlo in vendita".

Il Comune ha preso atto della volontà di recedere dalla Fondazione, quindi ha deliberato di sciogliere e mettere in liquidazione la Fondazione stessa.