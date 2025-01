Fiume Elsa e Staggia. Manutenzioni al top

Manutenzioni straordinarie a Poggibonsi per il fiume Elsa e il torrente Staggia. Sono i principali corsi d’acqua sui quali il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha investito in manutenzioni straordinarie e nuove sistemazioni, in grado di donare maggiore sicurezza idraulica alla zona e ai cittadini. La manutenzione ordinaria, fatta di sfalci annuali, periodici interventi di diradamento selettivo delle alberature e rimozione dei depositi vegetali in alveo e di risoluzione di piccole e imprevedibili criticità, somma negli ultimi cinque anni 1,8 milioni di euro. Per lo Staggia, gli interventi del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno a Poggibonsi; il ripristino in sponda sinistra nel tratto dietro la scuola media Leonardo Da Vinci per un conto economico complessivo di circa 60mila euro e l’allungamento di una palizzata in legname per bloccare l’estendersi dei fenomeni di erosione nel tratto dietro la zona artigianale di Bellavista per altri 30mila euro. In adiacenza alla pista ciclabile Poggibonsi-Staggia, inoltre, la realizzazione di una grata in legname detta ‘grata viva’ che sarà fondamentale per far tornare rigogliosa la vegetazione. Sull’Elsa invece la riqualificazione di sponda nella zona degli impianti Virtus, la sistemazione al Masso e le protezioni di sponda a valle della "traversa del Marri". "Un lavoro che dimostra particolare attenzione per i corsi d’acqua, dalle piccole cure annuali alle manutenzioni più strutturate", commenta il Presidente del Consorzio Paolo Masetti. "Interventi di ripristino indicativi di un serio impegno – dice la sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni – per effetto di lavori che rientrano in operazioni finalizzate alla manutenzione del reticolo e alla sicurezza idraulica, un tema centrale in tempi di cambiamenti climatici".