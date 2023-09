‘Fiera degli Uccelli’ domenica in centro

"Fin dalla sera avanti si capisce che a Colle ci sarà qualcosa di grande, di memorabile: la fiera del 21 settembre, fiera degli uccelli e delle cipolle, la più importante dell’annata". La data non è più fissa come allora, ma la ‘Fiera degli Uccelli’ che si svolgerà il 24 settembre nel centro della città bassa, la più antica e tradizionale manifestazione fieristica colligiana, è ancora l’evento di grande richiamo che Romano Bilenchi descriveva nel 1931. Un tempo dedicata quasi esclusivamente alla caccia e all’agricoltura, la fiera ha aggiunto molte altre attività espositive e l’edizione 2023 si annuncia ricca di novità: giochi antichi e moderni per bambini, sfilate di buoi, stornellatori, mercatini ed esposizioni di antiche macchine agricole, animali da cortile e uccelli da richiamo, musica dal vivo e intrattenimento per tutti i gusti e tutte le età.