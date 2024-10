Festa contadina. Terza edizione da tutto esaurito

La Festa Contadina e Sagra della Ribollita, che hanno animato Asciano nel fine settimana, si sono concluse con un successo straordinario, superando ogni aspettativa in termini di affluenza e partecipazione. La serata di apertura di venerdì, con la cena del contadino presso le Scuderie del Granduca, ha registrato il tutto esaurito. Numerosi sono stati coloro che hanno poi preso parte alla terza edizione della Festa Contadina e Sagra della Ribollita. Presso l’Osteria del Contadino, "abbiamo ricevuto numerose testimonianze di persone arrivate da ogni angolo del Paese, e abbiamo accolto anche visitatori internazionali, con una significativa presenza di turisti stranieri", dice la Pro Loco.

Uno degli elementi più apprezzati di questa edizione è stato il Mercato del Contadino, che ha visto un’affluenza costante di persone curiose di scoprire e acquistare i prodotti locali. Grazie al coinvolgimento dei produttori locali, il mercato ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento per chi desiderava riscoprire i sapori genuini e la qualità delle nostre eccellenze. Il presidente della Pro Loco di Asciano, Luca Pagliantini, osserva: "Quando tutta la comunità si unisce, i risultati sono straordinari. La Festa Contadina e Sagra della Ribollita di quest’anno ha dimostrato quanto sia importante la collaborazione di tutti, dai volontari alle istituzioni, fino ai cittadini stessi. È un segnale forte che Asciano è un paese vivo, coeso e pronto a lavorare insieme per far crescere la nostra comunità". Un ringraziamento particolare va a Don Luca, parroco di Asciano, per aver concesso l’utilizzo del sagrato della Basilica di Sant’Agata. Grazie anche ad ARCA, Associazione Ricerche Culturali Asciano, la cui collaborazione è stata fondamentale per il successo di questa edizione. Insieme al lavoro instancabile di tutti i volontari e al sostegno dell’amministrazione comunale, la Festa Contadina e Sagra della Ribollita si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del nostro territorio.