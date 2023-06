Fauci non sarà in Piazza, festa per i laureati

Pino Di Blasio

Anthony Fauci, responsabile della sanità per sette presidenti degli Stati Uniti, per decenni direttore dell’Istituto Nazionale contro le pandemie degli Usa, non salirà sul palco in Piazza del Campo per il Graduation Day il 17 giugno. Il programma della giornata è definito, la laurea honoris causa in Medicina a Fauci e a Rino Rappuoli sarà conferita in uno spazio accademico, all’aula magna dell’Università. La festa in Piazza nel pomeriggio è riservata agli oltre 700 laureati all’ateneo senese nell’ultimo anno accademico e alle loro famiglie. E ci sarà anche il ministro Anna Maria Bernini, presente anche alla cerimonia della laurea. E’ una giornata di festa per Università e città, non sono invitati ospiti sgraditi.