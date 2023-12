Fare del bene senza raccontarlo. E’ la ’cifra’ della storia di Natale accaduta ieri ad un senese che ha perso il portafoglio con 40 euro all’interno ma, soprattutto, card e documenti. Appartenenti anche al padre anziano. Era disperato, sabato sera. Ha ripercorso il tragitto fatto, sia a piedi che in motorino. Ma del borsello neppure l’ombra. Ha bloccato la carta di credito, andando poi a dormire con il magone. Ma come in una favola, ieri al risveglio, l’ha trovato appoggiato sul muretto di casa. Non mancava nulla, né denaro, né carte. Qualcuno, visto a chi apparteneva, l’ha riconsegnato a domicilio. Senza pretendere un grazie, neppure un caffè. In una società aggressiva e violenta, spesso indifferente all’altro, per fortuna c’è ancora chi sa cosa vuol dire l’onestà.