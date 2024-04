Eventi di ’Parole in cammino’ tra lingua e libertà

Gli appuntamenti del festival ‘Parole in cammino’ oggi iniziano alle 9.30 nella sala storica del palazzo del Rettorato. Il primo in programma è con Simone Bastianoni e Massimo Arcangeli che parleranno di ‘Sostenibilità ed ecologia linguistica’. Alle 10.30 Silvia Calamai e Rosalba Nodari su ‘Chi ha paura degli accenti?’. Alle 11.30 Maurizio Masini su ‘Comunicare. Cura la comunicazione e comunica con cura’. Dalle 11 nell’aula magna del Piccolomini due appuntamenti: Massimo Arcangeli e ‘Il potere delle parole, il potere alle parole’ e Massimiliano Bellavista per ‘1924-2024. Come cambiano le parole’. Nel pomeriggio, il festival si sposta alla Biblioteca degli Intronati. Alle 15.30 Alessandra De Paola e Chiara Mocenni su ‘Donne al timone’. Alle 16.30 Raffaele Ascheri, presidente della biblioteca, consegnerà il Premio Visioni a Filippo Caccamo. Alle 17.15 Riccardo Bardotti, Massimiliano Bellavista, Luca Betti e Paolo Leoncini su ‘Libertà di parola e parole per la libertà’. Gli appuntamenti di domani si apriranno alle 15.30 nella sala Sant’Ansano del Santa Maria, sui temi della comunicazione, parità di genere e’intelligenza artificiale.