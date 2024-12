Esperti internazionali alla Chigiana. Convegno ’La musica classica oggi’

La musica classica, oggi. L’Accademia Chigiana ospita a Palazzo Chigi Saracini un convegno internazionale, da domani a venerdì. Tre giorni di approfondimento nello splendido Salone dei concerti per l’annuale Chigiana International Conference, il convegno organizzato dalla rivista ‘Chigiana’ quest’anno intitolato ‘Performing Classics Today. The role of the performer in the actualization of music’.

Trentasette fra studiosi, artisti, direttori artistici, critici, divulgatori, provenienti da Europa, Stati Uniti, Australia si ritroveranno a Siena per discutere intorno alle forme attuali di esecuzione, ascolto e programmazione dal vivo del repertorio musicale da camera scritto fra l’ultimo scorcio del Settecento e l’Ottocento romantico, quello più celebre che va grossomodo da Mozart a Brahms, passando per Beethoven, Schubert, Chopin e Schumann. "Fra gli spettatori che riempiono ancora le sale da concerto – spiegano dall’accademia musicale – buona parte confida nel fatto che il repertorio musicale classico sia qualcosa di immutabile, conservato nell’immortalità di una partitura, al di là delle singole sfumature interpretative che alcuni grandi maestri hanno consegnato alle registrazioni discografiche. Tuttavia, qualsiasi musica suona diversamente secondo l’epoca in cui viene eseguita. È il musicista che raccoglie dalla virtualità di tutte le esecuzioni possibili quella che reputa la più corretta, la più espressiva".

Il programma include interventi dedicati all’improvvisazione, pratica solitamente ascritta al jazz e ad altri generi della popular music. E per mettere l’accento sul ruolo dell’improvvisazione nella rilettura del repertorio classico, il convegno si aprirà domani alle 15.30 con un ospite speciale: Uri Caine. Pianista, compositore, improvvisatore americano fra i più noti a livello mondiale, che alle 21 sarà anche il protagonista ai Rozzi dell’appuntamento per la stagione Micat in Vertice, con il suo concerto intitolato ‘Change! improvvvisazioni e variazioni’, preceduto da una guida all’ascolto alle 20.30 curata dal direttore artistico della Chigiana, Nicola Sani.

Le sessioni del convegno si svolgeranno domani dalle 15 alle 19; giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19. Le relazioni potranno essere seguite liberamente in presenza (con un servizio di traduzione simultanea fino a esaurimento dei dispositivi), e online su www.chigiana.org o sui canali Youtube e Facebook della Chigiana.

Riccardo Bruni