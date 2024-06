Esordio alle urne per 199. Tutti i numeri, iscritti anche 32 studenti fuorisede

Cresce di circa mille persone il numero degli aventi diritto al voto alle europee: sono 43.374 per le elezioni europee di sabato e domenica, rispetto ai 42.598 delle ultime europee nel 2018 e ai 41.272 alle politiche del 2022. Rispetto a queste ultime, la platea di riferimento può cambiare, perché possono votare i cittadini di altri Paesi Ue che ne abbiano fatto richiesta, così come - per la prima volta - gli studenti fuorisede, purché residenti in una delle regioni della circoscrizione Italia centrale (cioè Toscana, Lazio, Umbria, marche): il dato di questi ultimi non cambia gli equilibri, perché sono 32 gli studenti che hanno ottenuto la possibilità di votare a Siena, sebbene non residenti.

In totale sono circa 205mila i senesi chiamati alle urne in tutta la provincia, con Radicondoli che ha il minor numero di elettori e il più alto rapporto tra questi e i candidati: sono 702 i nomi nei registri, quattro i candidati sindaco.

Tornano al capoluogo sono 199 i diciottenni che potranno esercitare per la prima volta il diritto di voto, 111 maschi e 88 femmine. I più giovani compiranno gli anni proprio in coincidenza con i due giorni di voto: un maschio nato l’8 giugno 2006 e una femmina nata il 9 giugno 2006. Sul versante invece degli elettori più anziani, si tocca quota 105 anni: un uomo nato il 19 settembre 1918, una donna nata il 19 febbraio 1919.

Sono le curiosità di un appuntamento con il voto che in provincia coinciderà anche con il rinnovo di 29 amministrazioni comunali, mentre per il capoluogo (insieme a Chiusi, Montalcino, Monticiano, Sarteano, Trequanda) il voto sarà concentrato sulla competizione europea.

Anomale le date, perché si voterà sabato 8 dalle 15 alle 23 e domenica 9 dalle 7 alle 23. Per chi andrà eventualmente al ballottaggio alle amministrative (unici due comuni sopra i 15mila abitanti sono Poggibonsi e Colle Val d’Elsa) l’appuntamento dopo due settimane tornerà quello canonico della domenica e del lunedì, il 23 e 24 giugno.

Il Comune di Siena ricorda ai cittadini che "per esercitare il diritto di voto è necessario recarsi presso la sezione elettorale di appartenenza con un documento d’identità valido e la tessera elettorale".

O.P.