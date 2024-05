Epatite C, riparte lo screening con gli open day

Riprende in Toscana, su iniziativa della Regione, la campagna di screening gratuito per l’epatite C, partita l’anno scorso e prorogata fino al 31 dicembre 2024: domenica dunque un grande open day nelle piazze toscane, con protagoniste le associazioni di volontariato, con la regia dell’Asl, SudEst nel nostro caso. A Siena saranno tre le piazze dove saranno allestiti punti screening: in piazza San Domenico sarà la postazione della Croce Rossa italiana, dalle 9 alle 18; in piazza Gramsci la Pubblica Assistenza dalle 14 alle 18.30; in piazza Matteotti saranno i volontari della Misericordia dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Nella nostra provincia ci saranno open day con postazioni del volontariato anche nelle piazze di Gaiole in Chianti e Montepulciano.

Grazie al test, chi è inconsapevole di avere l’epatite C potrà avere un tempestivo accesso alla cura e quindi maggiori possibilità di guarire grazie alle terapie ad oggi disponibili. Anche per il 2024 la popolazione invitata a sottoporsi al test è quella nata tra il 1969 e il 1989, fascia d’età individuata dal Ministero. Lo screening consiste in un test rapido, pungidito, su sangue capillare per la ricerca di anticorpi anti-Hcv e il risultato è disponibile in pochi minuti. La campagna è partita l’anno scorso, sempre grazie al volontariato; il secondo step, ora, vedrà coinvolti i medici di medicina generale e le farmacie, che nelle prossime settimane inizieranno ad offrire il test alla popolazione di riferimento.

p.t.