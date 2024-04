Emma Villas acquista Marche. Holiday Villas

Emma Villas spa, azienda leader in Italia nel settore del vacation rental (affitti brevi di ville e tenute di pregio) quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha finalizzato l’acquisizione di Marche Holiday Villas, società di nuova costituzione in cui sono state conferite le attività relative all’affitto di immobili ai fini turistici nelle Marche e nel centro Italia. L’operazione si inserisce in un contesto di espansione di Emma Villas, che rafforza la strategia di sviluppo sul territorio italiano, incrementando la capillarità sul territorio e rafforzando la leadership per numero di proprietà in esclusiva.

Soddisfatto il ceo Giammarco Bisogno: "L’ampliamento del portfolio di ville in Italia è uno degli obiettivi primari che la quotazione in Borsa ha accelerato. Questa acquisizione è esattamente la tipologia di operazioni che riteniamo efficienti sia perché strutturalmente integrabili e coerenti con la nostra proposta sul mercato, sia perché sostenibili da un punto di vista economico, in un percorso virtuoso di espansione di presenza in Italia. I risultati 2023 hanno confermato il trend di crescita della società e ci danno la solidità finanziaria necessaria per operare in coerenza con i nostri piani di sviluppo e concentrare le forze solo sugli investimenti che ci consentono di fare il salto di qualità". Marche Holiday è un operatore fortemente radicato sul territorio marchigiano che dispone di 23 ville in gestione esclusiva, con una occupazione media annuale di 8,2 settimane, secondo i più elevati standard in termini di servizi.