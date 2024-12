Educazione finanziaria per i giovani calciatori

Antonio Crestelli, il protagonista del libro, è una promessa del calcio. È un personaggio di fantasia la cui storia, però, affonda le radici nella realtà. Tanto che a un certo punto della carriera, veste anche la maglia del Siena. Ed è stato proprio all’Artemio Franchi, arena delle battaglie bianconere, che Alessio Butini, ex calciatore e segretario generale della Robur, oggi consulente finanziario e Claudio Ciolli, suo collega, hanno presentato ‘Oltre il 90esimo, una storia di sport vita e finanza’.

Nella sala stampa Renzo Corsi tanti amici e familiari di Alessio, suoi ex compagni, giocatori che tutt’ora vestono la maglia del Siena - Giannetti, Masini e Hagbe -, l’ex segretario Stefano Osti, legato ad Alessio da un rapporto strettissimo (per citarne alcuni). A moderare, il giornalista Tommaso Salomoni. Gli autori hanno quindi raccontato cosa si celi dietro la storia di Antonio, la stessa di tanti sportivi che rischiano di farsi sgretolare dal proprio sogno, concentrati sul presente e non ‘Oltre il 90esimo’. "Fissare degli obiettivi, pianificare il percorso, perseverare quando la strada si fa in salita: ecco cosa fa la differenza".

"Il tema principale riguarda le scelte, anche finanziarie, che un calciatore, uno sportivo, compie. Nel calcio solo il 7 per cento dei professionisti rimane nel mondo del pallone dopo la carriera agonistica con uno stipendio per mantenersi. Serve pianificazione, per la gestione del patrimonio. Molti, privi di punti di riferimento, si affidano a persone sbagliate, come racconta la cronaca". Serve quindi educare. Ed ecco allora la novità: il Siena Fc, Alessio Butini e Claudio Ciolli, con il loro progetto Mvp (Miglior valore pianificato), collaboreranno in quest’ottica. "Tutti i calciatori bianconeri dal settore giovanile alla prima squadra – ha spiegato l’addetto stampa della Robur, Andrea Levorato – attraverso una serie di attività e incontri formativi avranno nozioni di educazione finanziaria per poter programmare il proprio futuro".

"È fondamentale che le società, proprio come farà il Siena, possano istruire i propri tesserati, fin dalla giovane età – le parole di Butini –. C’è chi è predisposto a gestire nel miglior modo le sue sfide finanziarie durante e dopo la carriera, altri sono disorientati o guardano solo al presente. I soldi sono fatti per essere spesi, ma il fattore fondamentale nella spesa è il tempo: serve una strategia". "Tanti giovani sportivi agiscono come se la loro carriera non dovesse finire mai – ha chiuso Ciolli –. L’Intervento dei club è importante perché allarga la consapevolezza del 90esimo, di quello che ci sarà dopo".

Angela Gorellini