Ecco il bosco didattico

Ha preso il cammino dalla scuola primaria di Ulignano il ‘bosco didattico’ di Unicoop Firenze "nell’ambito di proposte educative e della cooperativa, che comprendono attività sulle tematiche ambiente, ben-essere, cultura e solidarietà" E ancora: "Chi pianta un albero, pianta una speranza". Per il terzo anno il progetto di Unicoop Firenze del bosco continua per le scuole toscane. Il nuovo bosco di Ulignano nasce da ieri mattina con circa 30 piante alla presenza dei bambini, degli insegnanti del sindaco Andrea Marrucci, quindi Simona Lanfredini presidente della sezione soci Coop Poggibonsi, Tommaso Perrulli, responsabile proposte educative Unicoop Firenze e alcuni assessori della Giunta Marrucci e l’ex dirigente scolastico Marco Lisi. Anche per quest’anno il progetto dei boschi realizzati nelle scuole toscane, in collaborazione con il Comune e soci Coop nasce per trasformare l’area verde intorno alla scuola in un laboratorio di biodiversità nel percorso che vedrà interagire i bambini della scuola con il bosco, con l’obiettivo di sviluppare una sensibilità sul tema ambientale e la crescita con attività didattiche e ricreative sviluppate dentro il nuovo spazio verde.

Romano Francardelli