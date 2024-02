E’ ripartito lo sportello ‘Ti consiglio un libro’ per ragazzi da 11 a 14 anni

Una nuova attività in questo inizio dell’anno per la biblioteca Braccagni di Colle. È ripartito, infatti, lo sportello di consigli di lettura per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni nell’ambito del progetto ‘Ti consiglio un libro’ a cura dei ragazzi della secondaria di primo grado dell’I.C. 1 Salvetti. Una bellissima attività che mette a confronto giovani, ma anche generazioni diverse. Una fondamentale iniziativa culturale che ha anche l’obiettivo di promuovere la lettura e la conoscenza di un indispensabile luogo culturale pubblico della città. Lo sportello avrà luogo un martedì al mese fino a maggio. I ragazzi saranno in biblioteca dalle 16 alle 18 con le loro idee e i loro consigli di lettura.