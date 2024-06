E’ quasi pronta la ‘squadra’ di Marrucci

Dopo il "clamoroso" risultato (84,92 %) del ‘Centro sinistra civico’ di Andrea Marrucci con relative riflessioni a caldo dell’analisi di questa numerica e storica valutazione (non politica) la macchina di Marrucci è (quasi) pronta per avviare il motore e formare la squadra di governo di Giunta. Fermo restando le deleghe di Marrucci ai lavori pubblici, personale, viabilità e via dicendo, con al suo fianco il popolare vice sindaco Niccolò Guicciardini con le stesse deleghe della scuola, sport, ecc ecc. Rimarranno, torneranno al loro posto sia la signora Daniela Morbis; politiche sociali e famiglia e sia Gianni Bartalini al bilancio, innovazione ecc. Già annunciati dal candidato sindaco se veniva rieletto. Manca la Cultura. Dopo la rinuncia della dottoressa Carolina Taddei (nella foto) nominata proprio in questi giorni all’importante incarico di coordinatrice alla Fondazione dei Musei Senesi. Per questo tassello Andrea Marrucci dovrà scegliere o all’esterno come per la Taddei o fra le consigliere elette e si sussurra in giro in alcuni corridoi bene informati, il nome di Valentina Tortelli. Dal sindaco Andrea Marrucci per ora c’è silenzio.

Romano Francardelli