E’ morto Claudio Del Re. Il sindaco: "Lutto cittadino"

Lutto cittadino e profonda commozione a Chiusi per la scomparsa di Claudio Del Re, 71 anni, colto da un malore improvviso. Conosciuto, stimato e rispettato da tutti - come ricorda il Comune di Chiusi in una nota -, è stato un protagonista assoluto della vita sociale della cittadina etrusca.

Già dirigente della Regione Toscana in ambito agronomico, ex direttore dell’ente Terre Regionali, consigliere della Lenza Etrusca, delegato regionale di Arci Caccia, volontario della Pubblica Assistenza e oggi capogruppo di maggioranza in consiglio comunale con delega al Lago di Chiusi, Del Re è stato uno dei protagonisti della realizzazione del progetto di tutela e salvaguardia del Chiaro. Tantissimi concittadini lo hanno ricordato con commozione sui social. "Sono profondamente addolorato - ha detto il sindaco di Chiusi, Gianluca Sonnini -, con lui ho imparato tantissime cose. Sapeva sempre trovare una soluzione, un uomo di cultura che conosceva bene il territorio. Con lui abbiamo fatto un lavoro importantissimo sul lago, era ub leader silenzioso che si spendeva al servizio degli altri". Nel suo partito, il Pd, il dolore è forte: "Persona pacata, schiva, di poche parole ma sempre pronunciate con competenza e saggezza - ha affermato la segretaria dem locale Simona Cardaioli -. È stato sempre presente al mio fianco anche nei momenti di tensione politica. Sempre presente nelle riunioni politiche con un atteggiamento di distensione anche in presenza di conflittualità. Una persona che mancherà alla politica e a tutta la comunità". Vicinanza e cordoglio per la scomparsa di Del Re anche da parte dell’opposizione, dalla segreteria provinciale senese del Pd e da Susanna Cenni che ha ricordato il suo impegno in Regione. "La Pubblica Assistenza di Chiusi ci tiene ad esprimere le più sincere condoglianze per la scomparsa improvvisa di Claudio Del Re - si legge in un post su Facebook -. Volontario con ruolo di Revisore e membro dell’organo di controllo che ha sempre svolto con onore, serietà e responsabilità. Grazie mille Claudio per tutto quello che hai fatto per la nostra associazione e per la nostra comunità in vari ambiti".

Il Comune fa sapere che i funerali si svolgeranno stamani, 4 novembre, alle ore 11, presso la Chiesa di Santa Maria della Pace a Chiusi Scalo. Nella stessa giornata è stato proclamato il lutto cittadino e durante la funzione gli uffici comunali restano chiusi

Massimo Montebove