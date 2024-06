Droga, aumento delle dipendenze. Attenzione su giovani e Fentanyl

In occasione della Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga – il 26 giugno – Asl Sud Est ha diffuso i dati del SerD, servizio che si occupa di dipendenze, che ha visto un progressivo ritorno ai volumi di utenza trattata nel 2019.

Per quanto riguarda Siena si rileva un sostanziale assestamento nel numero di persone prese in carico per dipendenza da sostanze: erano 327 nel 2022, salite a 329 nel 2023 (+0,6%). Nell’Alta Val d’Elsa si registra un leggero aumento (+2,2%): 271 nel 2022 contro 277 nel 2023. Crescono anche gli utenti del SerD dell’Amiata senese e Val d’Orcia, passati da 90 persone in cura nel 2022 a 96 del 2023 (+6,6%). Diminuiscono invece gli accessi al SerD nella Val di Chiana Senese: da 165 del 2022 a 147 del 2023 (-11,1%).

I dati raccontano di un trend in leggero aumento delle persone in cura nei 12 SerD della Asl Toscana Sud Est: dai 3.805 del 2021 (-8,37% sul 2019) siamo passati ai 3.867 del 2022 (+1,6% sul 2021) e ai 3.942 del 2023 (+1,9% rispetto al 2022). Larga è la prevalenza dei maschi (86%), prevalentemente di nazionalità italiana (91,4%). I SerD riescono a intercettare circa il 25% di coloro che necessiterebbero di trattamento.

"Si segnala un incremento dei giovani, che anticipano comportamenti e disturbi degli adulti - sottolinea Marco Becattini, direttore dell’Area Dipartimentale delle Dipendenze della Asl -. È fondamentale la costruzione di un percorso che metta al centro la persona e la famiglia fragile".

"Massima attenzione – continua Becattini – si sta ponendo alla diffusione del Fentanyl che sta uccidendo tante persone negli Stati Uniti, con sequestri da parte delle forze dell’ordine anche l’Italia. I controlli a tappeto fatti dal Laboratorio di analisi provinciale della Asl non hanno ancora confermato la diffusione di questa potentissima droga nei nostri territori. Altro aspetto che preoccupa è l’aumento delle persone di 50 e 60 anni con disagio socio-relazionale acuito dall’uso prolungato di sostanze, donne e uomini che vivono situazioni di solitudine e marginalizzazione". Ai SerD si può accedere senza prenotazione e ricetta, sono gratuiti e anonimi.

p.t.