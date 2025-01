Donna travolta da un’auto. Il conducente non si ferma

Accade sempre più spesso. E’ avvenuto mercoledì pomeriggio anche a Sinalunga: la persona al volante di una macchina ha investito una donna e poi è fuggita. Quando soccorritori e operatori della polizia municipale sono giunti sul posto, infatti, la vettura che aveva travolto la 46enne non c’era. Ma non ci vorrà molto agli agenti per rintracciare chi si è reso responsabile della presunta omissione di soccorso in quanto l’area di via Matteotti, dove si è verificato l’incidente, è ben coperta dalle telecamere di videosorveglianza. Una volta individuato il conducente dovrà spiegare perché non si è fermato a prestare assistenza alla ferita. Rischia la denuncia.

Si tratta di una 46enne di Sinalunga che lavora in un’attività locale. Il grave incidente è avvenuto, come detto, mercoledì alle 18 in via Matteotti. In quel punto ci sono anche le strisce ma la ricostruzione esatta della dinamica verrà affettuata appunto dalla polizia municipale di Sinalunga, intervenuta per gli accertamenti. All’altezza del punto in cui è accaduto l’investimento, a fianco della strada, c’è un parcheggio dove si possono lasciare le macchine.

La donna, molto conosciuta in paese, è stata soccorsa dall’automedica di Nottola e trasportata alle Scotte dall’ambulanza della Pubblica assistenza di Torrita. Le sue condizioni apparivano delicate ma solo gli accertamenti sanitari al pronto soccorso potranno delineare esattamente il quadro e le conseguenze per la ferita. Non dovrebbe comunque correre pericolo di vita.

Laura Valdesi