Distribuzione cooperativa. Raggiunto l’accordo sul rinnovo contrattuale

Siglato, da parte delle Associazioni Cooperative Ancc-Coop, Confcooperative Consumo e Utenza, A.g.c.i Settore consumo e le Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, fisascat-Cisl, UilTucs, l’accordo di rinnovo del Ccnl per i dipendenti da imprese della Distribuzione Cooperativa. L’accordo, che avrà vigenza fino al mese di marzo 2027, prevede un aumento retributivo a regime di 240 euro lordi al quarto livello ed una indennità una tantum di 350 euro riparametrati e riproporzionati per tutte le posizioni. Grande rilevanza rivestono la tutela della dignità e della parità di genere e le misure a sostegno della genitorialità con l’introduzione di norme volte ad aumentare le tutele previste dalle leggi vigenti, con l’aumento dei permessi di paternità. Nuove norme per facilitare alle neo-mamme la scelta di trascorrere col proprio figlio tutto il primo anno di vita, un incentivo economico al padre.