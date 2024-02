Dall’allarme furti ai rifiuti. Martedì nuovo Consiglio

Convocato in seduta straordinaria martedì alle 9, il Consiglio comunale. Al primo punto il rinnovo della convenzione con il Comune di Asciano per la ‘Gestione associata del servizio per le attività connesse ai compiti di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza’. Poi spazio alle interrogazioni: la prima è di Luca Micheli, Pd sulla precarietà dei passaggi pedonali in via Vivaldi; sarà poi il turno di Giulia Mazzarelli, Pd su quanto emerso durante la Commissione sport riguardo agli impianti natatori comunali. A seguire il Dem Alessandro Masi sulla ripavimentazione di viale Mazzini e le vibrazioni. Quindi nuova interrogazione del consigliere Micheli sulla riqualificazione del parcheggio dell’ex campino di San Prospero e due interrogazioni di Masi sul bosco di Lecceto e sulla condizione e cura dei pini all’Acquacalda. Si proseguirà con l’interrogazione di Mazzarelli sui tentati furti in abitazioni. Sarà poi la volta di Gabriella Piccinni e Micheli su piazze di pregio liberate dalla sosta abusiva e quindi dell’interrogazione del consigliere del Gruppo misto Fabio Pacciani sull’uso delle sale del Santa Maria della Scala. In primo piano anche l’interrogazione di Progetto Siena e Pd sui controlli al servizio Sei Toscana affidati dall’amministrazione comunale. Massimo Castagnini parlerà della manutenzione della Torre del Mangia, mentre Gianluca Marzucchi (Polis) del regolamento d’utenza negli alloggi di Siena Casa Spa.