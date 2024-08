Dal primo settembre l’obbligo del ’Cin’ per le strutture ricettive

A partire dal 1 settembre entra in vigore anche nel territorio senese l’obbligo di acquisizione del Codice identificativo nazionale (Cin) per tutte le strutture ricettive turistiche e le locazioni turistiche. Il Cin, un codice univoco, sarà essenziale per l’identificazione e la promozione di ogni alloggio destinato a finalità turistiche. Le strutture ricettive e le locazioni turistiche del territorio senese sono invitate a consultare l’informativa regionale sul Cin e sulle banche dati strutture ricettive disponibile sul sito della Regione. Per informazioni: 0577/292676-534525-534526-292469-534523-292327, numeri del Comune di Siena.