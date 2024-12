Dal Polo universitario penitenziario all’arte. Studenti in visita al Museo Civico

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, che si è celebrata il 10 dicembre, alcuni studenti del Polo Universitario Penitenziario dell’Università di Siena hanno visitato il Museo Civico di Siena presso lo storico Palazzo Pubblico. Gli studenti, accompagnati dal professor Gianluca Navone, sono stati accolti dall’assessore Micaela Papi e dall’avvocato Stefano Longo, Garante per i diritti delle persone private della libertà personale. La visita è stata guidata dalla dottoressa Veronica Randon, che ha illustrato le meraviglie artistiche e storiche del Palazzo. L’iniziativa rientra nel progetto ’Oltre le mura del carcere: viaggio nella bellezza di Siena’, programma volto a promuovere la conoscenza e la fruizione inclusiva del patrimonio artistico della città. L’evento rappresenta un ulteriore passo nella collaborazione tra il Comune e l’Università di Siena, uniti per valorizzare la cultura come strumento di inclusione e crescita sociale.