Da oggi paese in festa per Santa Barbara

Amiata in festa oggi e nei prossimi giorni per la celebrazione della patrona Santa Barbara celeste protettrice dei minatori e dei vigili del Fuoco, con il Parco museo dell’Amiata e le associazioni degli minatori che hanno creato in tutta l’Amiata musei del ricordo e della memoria di quella che per anni è stata la dura vita degli operai che scendevano nelle gallerie ad estrarre il cinabro da cui si ricavava il mercurio. Questa mattina a Piancastagnaio ci sarà la commemorazione liturgica con la celebrazione della messa alla presenza degli ex minatori, alle 11 nella chiesa di Santa Maria Assunta.

Al termine corteo e deposizione di corone d’alloro al monumento al minatore. Nel pomeriggio, al cinema teatro di Piancastagnaio, spettacolo teatrale per ricordare le miniere. Santa Barbara viene celebrata oggi anche dai Vigili del Fuoco di Piancastagnaio. Vigili che saranno alla messa e al corteo celebrativo. Gli ex minatori dell’associazione Argus saranno presenti nei quattro giorni di Santa Barbara nelle scuole di Piancastagnaio per incontrare gli alunni. Testimonianze preziose della miniera chiusa nel 1976.

Altre importanti iniziative si svolgeranno all’interno dell’area della miniera del Siele, ora villaggio monumentale inserito nel grande progetto del Parco museo delle miniere del Monte Amiata. Saranno gli ex minatori dell’associazione Argus di Piancastagnaio a guidare le visite delle scolaresche e dei cittadini dentro l’area delle gallerie e dei pozzi restaurati. Momenti particolari per non dimenticare il sacrificio dei minatori.