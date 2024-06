Da oggi è allerta meteo: "Pronti ad aggiustamenti"

"L’arrivo del tufo in Piazza il 25? Tempo permettendo. Questo sarebbe il programma naturale, vediamo se ci sarà bisogno di qualche aggiustamento sulla base di Giove pluvio", spiegava il sindaco Nicoletta Fabio ieri al Ceppo. Dove l’argomento meteo, appunto, era convitato di pietra anche se "la macchina si è messa in moto da tempo a tutti i livelli", aggiunge mentre il sole (intanto) splende. "Abbiamo 103 cavalli iscritti alle previsite, di questi 13 sono già stati scelti per il Palio, 14 hanno fatto la Tratta, 24 le prove regolamentate, 28 sono nuovi e 24 hanno 4 anni. Un bel gruppo", osserva Fabio. Confermando a margine "che c’è stato un numero esorbitante di richieste per assistere al Palio. Non faccio anticipazioni sugli ospiti, saremo costretti ad un minimo di selezione. Un bel numero sono politici, non solo locali e italiani ma anche internazionali", si limita ad osservare il sindaco. Che annuncia per domani tutti gli incontri fra le Contrade rivali – "le raccomandazioni di sempre, c’è consapevolezza" –, ricordando poi "che il Palio meno si tocca e meglio è. Abbiamo sviluppato da anni e anni una particolare sensibilità nei confronti del benessere animale e quello che facciamo al Ceppo va in tale direzione".

Ma è il meteo a tenere banco. Arriva l’allerta gialla per temporali forti su tutta la Toscana dalle 8 alle 22 di oggi con possibili grandinate e colpi di vento che potrebbero condizionare lo svolgimento della previsita. In caso di rovesci consistenti il Comune potrebbe decidere anche di andare a dritto con le visite, senza pause anche se il programma resta per adesso invariato. Peggioramento nel pomeriggio nelle zone interne, assicura ’MeteoSiena24’ prevedendo rovesci anche di forte intensità e con precipitazioni locali abbondanti e possibili punte superiori anche ai 30-50millimetri di pioggia. Giù anche le temperature che non dovrebbero superare i 24°-26°. Domani pomeriggio nuovi temporali e martedì 25, quando alle 3 s’inizia a stendere il tufo, "possibili residui fenomeni temporaleschi, con tendenza ad una giornata maggiormente variabile a partire dalla mattinata". Quindi il Comune dovrà valutare se mobilitare gli operai oppure far slittare, magari di un giorno, la stesura della terra. Con la possibilità, di riflesso, che la due giorni di prove all’alba diventi una soltanto, magari il 28, come già successo in passato. Non tutti i cavalli potrebbero galoppare per le prove regolamentate, che sarebbero riservate a chi ha i requisiti per andare alla Tratta e ai soggetti che facendo la notte a luglio ottengono il pass per agosto.

La.Valde.