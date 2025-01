Cuoco con esperienza in un ristorante-osteria

1 OSS/ADB - Cooperativa sociale cerca oss/adb per rsa di Gaiole in Chianti. Richiesta qualifica oss/adb, contratto a tempo determinato part-time (33 ore settimanali), sono inclusi turni notturni. Per candidarsi contattare: 3500495701 oppure [email protected]

1 CUOCO – Ristorante di Siena cerca un cuoco con esperienza per preparazione piatti territoriali, pulizia e cura dell’ambito lavorativo, conservazione alimenti e merci, organizzazione acquisiti richiesta adattabilità al menù proposto. L’azienda opera con aperture giornaliere sia a pranzo che a cena. Giorno di chiusura domenica sulla base della disponibilità della persona, può valutare sia un contratto part time serale o un full time spezzato. Contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per informazioni e contatti: 333/8539033 (in orario 15,30-18) o [email protected].