Corso gratuito anti-aggressione per le donne

Conoscere le tecniche di difesa personale, saper riconoscere e prevenire le situazioni di pericolo, gestire la paura e lo stress, aumentare la propria sicurezza ma anche fare nuove amicizie. Ecco cosa si potrà imparare attraverso l’iniziativa voluta dall’Asd "La Chianina" di Montepulciano Stazione, una delle realtà più importanti del territorio a livello sportivo e sociale, che promuove un "corso anti aggressione femminile", gratuito, nei giorni 15, 22 e 28 marzo presso il centro civico di Montepulciano Stazione. Un corso di difesa personale, dunque, a cui possono partecipare tutte le donne e che può rivelarsi utile in un mondo dove, purtroppo, non mancano le aggressioni fisiche e verbali. L’8 marzo, proprio in occasione della Festa della donna, è in programma il primo appuntamento, alle ore 18 al centro civico ci sarà il convegno "Donna e difesa" a cui seguirà la presentazione della "Asd Defence Academy Fitness & Training" con l’istruttore che terrà il corso, Luigi Imparato. Per l’occasione ci si potrà iscrivere gratuitamente. E la sera, cena su prenotazione per festeggiare le donne. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Montepulciano. L.S.