Coppia di casieri tuttofare in azienda a Monteriggioni

Dal centro per l’impiego di Siena

1 INGEGNERE – Studio tecnico di Siena cerca ingegnere edilearchitettogeometra o perito edile con esperienza nella progettazione architettonica, utilizzo di programmi di progettazione (autocad) con competenze in rilievi architettonici. Necessaria laurea in ingegneria edile, architettura, perito industriale specializzato in edilizia o geometra con patente B ed auto. Buone conoscenze informatiche, contratto a tempo determinato trasformabile con orario full time. Contatti: [email protected] 3288399167. si-200963

COPPIA DI CASIERI – Azienda di Monteriggioni cerca coppia di casieri per tuttofare più agricoltura e pulizie quotidiane (rifacimento dei letti, bagni, zone comuni) preparazione tè 7,30 e colazione 10,30. Necessaria patente B, disponibilità e flessibilità. Possibilità di alloggio. Contratto a tempo determinato stagionale. Comntatti: 3455526420 o [email protected]. si-200971