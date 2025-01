Confcommercio e Saiter. Patto per formare circa ottanta aziende

Potranno essere fino ad 80 le aziende del turismo, del commercio, della ristorazione interessate e tanta formazione gratuita per i loro dipendenti in arrivo tra il 2025 e il 2026. Si faranno corsi per la gestionale aziendale, corsi dedicati all’innovazione, ma anche corsi di aggiornamento professionale tradizionali, su privacy e sicurezza.

Così la formazione in azienda è assicurata. Un risultato importante raggiunto da Confcommercio Siena grazie al lavoro dell’Agenzia formativa S.a.i.ter e alla partecipazione ai bandi previsti dal Fondo For.Te.