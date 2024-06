Colle, una viabilità fragile. Basta un piccolo incidente per creare grandi disagi

In queste ultime settimane non sono pochi gli autisti colligiani che si sono resi conto della fragilità del sistema viario di Colle. La delicatezza della mobilità è dettata in particolar modo dall’inizio dei lavori per la messa in sicurezza della Via Nova. Basta poco per creare una serie di reazioni a catana che mandano in tilt il traffico colligiano. È accaduto venerdì quando il 118 è stato attivato alle 17.22, per un ciclista investito da un’auto per le Lellere a Colle. Un 55enne è stato trasportato in codice 2 alle Scotte. Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Colle e la Polizia Municipale. Questo ha provocato un blocco del traffico per le Lellere, che ad oggi è la via più utilizzata e dove si è riversato tutto il traffico a seguito dell’allestimento del cantiere per la Via Nova. Ulteriore considerazione da fare è l’attivazione della Ztl per il fine settimana (dal venerdì alla domenica e nei festivi dalle 18 alle 24. Fino al 30 di settembre), anche questo aspetto sicuramente condizionerà il traffico. L’aspetto che, però, deve essere sottolineato è che si tratta di una situazione – quella legata ad un aumento del traffico – temporanea. Di fatto i lavori di messa in sicurezza della via Nova porteranno sicurezza e maggiore percorribilità. Non è la prima volta che accade, perché basta sfogliare le cronache di circa 10 anni fa quando fu svolto un ulteriore intervento di messa in sicurezza della stessa strada, ma nel primo tratto in direzione Colle Alta. Non solo gli altri interventi riguardanti la nuova strada di collegamento fra Via Bilenchi e la Sr68, risalenti al 2011. Tutti interventi, comunque, migliorativi e di messa in sicurezza. Per risolvere i problemi e la fragilità del traffico, però, sopraggiunge una proposta arrivata a La Nazione da alcuni cittadini. Si tratta della possibilità di eliminare il senso unico alternato all’altezza di via Livini e trasformare l’intera via Nova a senso unico a salire, dal parcheggio di Bacìo fino a quello del Torrione. Questo durante tutta la durata dei lavori. Questo, per i proponenti, faciliterebbe lo scorrimento del traffico verso Colle alta, perché sarebbe continuo, senza code. Per scendere a Colle bassa resterebbero, comunque, a disposizione la Strada delle Lellere e l’attraversamento interno, quando non vige la Ztl.