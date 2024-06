Colle, una soluzione per via Livini: "Via Nova diventi un senso unico a salire, eliminando il semaforo"

In mezzo al diluvio di proteste per la critica situazione viaria fra le due parti di Colle, determinata dai lavori di ripristino della frana sulla circonvallazione via Nova che causa code chilometriche e attese infinite, spunta una proposta alternativa lanciata dagli stessi automobilisti e residenti. "Si dovrebbe valutare attentamente la possibilità di eliminare il senso unico alternato all’altezza di via Livini e trasformare l’intera via Nova a senso unico a salire, dal parcheggio di Bacìo fino a quello del Torrione – spiegano –. In questo modo lo scorrimento del traffico verso Colle alta, pur rallentato da un tratto di carreggiata ridotta, sarebbe continuo, eliminando le code. Per scendere a Colle bassa resterebbero, comunque, a disposizione la Strada delle Lellere e l’attraversamento interno".

Alcuni, quindi, propongono direttamente l’eliminazione del senso alternato in via Livini, lasciando come unica direzione quella da Colle Bassa a Colle Alta. Dato che via Gracco del Secco è già a direzione Colle Alta verso Colle Bassa. Le operazioni di messa in sicurezza dovrebbero durare circa 240 giorni. Servirà pazienza, i lavori, però, sono iniziati. È stata, infatti, già installata una barriera spartitraffico fissa di tipo ‘new jersey’ che consentirà di lavorare in sicurezza e di mantenere aperta la strada. Lavorazione che è stata portata a termine in tutta la giornata di martedì, giorno durante il quale la strada è stata chiusa dalle 8,30 alle 19 anche per integrare gli apprestamenti della viabilità necessari al completamento dell’allestimento del cantiere lato viabilità. L’intervento di consolidamento e messa in sicurezza dalla frana ha un valore complessivo di 1,1 milioni di euro. Prevede la realizzazione di una paratia di pali in calcestruzzo armato per circa 90 metri. Previsto anche l’impianto di illuminazione pubblica. Grazie alle analisi svolte è stato possibile approfondire le caratteristiche geo-fisiche del terreno e indagare meglio la presenza di acqua superficiale, la quale ha innescato il movimento franoso sulla strada. L’intervento, quindi, prevede il completo rifacimento di una porzione della strada e dello strato sottostante di terreno costruito circa un secolo fa.