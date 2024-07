Ciclista pedala sull’Autopalio. E’ allarme

"Tra Monteriggioni e Colle Sud, in direzione Firenze, c’è un ciclista". Questa la segnalazione sui social – non è la prima in verità per lo stesso motivo, senza dimenticare che qualche tempo fa galoppava persino un cavallo contromano – che ieri mattina ha messo in allarme gli automobilisti che transitavano sulla "Palio". C’è chi testimonia, sul gruppo ’Quelli dell’Autopalio’ di averlo vista prima dell’uscita di Monteriggioni pensando che sarebbe uscito. E’ stata subito chiamata la polizia che è intervenuta, avendo ricevuto diverse segnalazioni. Fortunatamente tutto è filato liscio per il ciclista.