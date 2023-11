Chiusura dell'Anno Contradaiolo: Banchetti e Consultazioni in Tutte le Contrade

· AQUILA

– Domenica 26 novembre all’Hotel Garden si terrà il Banchetto di chiusura dell’anno contradaiolo, a partire dalle 13. Le tessere saranno in vendita in presenza nei seguenti giorni: domani 19,30-21,30, mercoledì 8 (21,30-23), sabato 11 (22– 23,30), mercoledì 15 novembre (21,30-23). Entro e non oltre lunedì 13 novembre, è possibile acquistare le tessere anche con bonifico bancario, intestato a “Nobile Contrada dell’Aquila”, IBAN IT93N01030142000000 02374337. Nella Causale scrivere ‘Banchetto 2023’, indicando il numero di tessere adulti e bambini (ridotti o gratuiti). Se diverso dal pagante, specificare il cognome del referente. Si invitano le persone celiache o con particolari allergie a segnalarlo al momento dell’acquisto o nella causale del bonifico.

· CIVETTA

– Sabato 4 novembre alle 18,30 nell’Oratorio della Contrada, sarà celebrata la S. Messa in suffragio di tutti i defunti civettini.

· DRAGO

– Le Commissioni elettorali di contrada e di società annunciano le consultazioni aperte a tutto il popolo di Camporegio. Commissione elettorale di contrada: Consultazioni tutti i lunedì e tutti i giovedì dalle 21,30.

Commissione elettorale di società: ricevimento tutti i lunedì dalle 21,15 in poi e tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 e dalle 22 in poi. Invitano i contradaioli e i soci a prenotarsi sulla app di società: app.societadicamporo.it

· GIRAFFA

– Domenica 19 novembre pranzo di Cacciagione in società. Prenotarsi tramite app o mail ([email protected]) entro il 16.

· LEOCORNO

– Sabato 4 novembre alle 20.45 Lecoporcino. A partire dalle 19,30 in piazzetta sarà possibile fare l’aperitivo. E’ possibile prenotarsi specificando nome, cognome e le eventuali allergie eo intolleranze mediante l’apposita app entro oggi. Al momento della prenotazione, specificare il nome del gruppopersona con cui si vuole andare a tavola, in caso contrario non può essere garantita la corretta disposizione dei posti. Per soci e famiglie.

· ONDA

– Venerdì 10 e sabato 11 novembre tornano le serate nel frantoio con le cene dell’olio nella Società Giovanni Dupré. Venerdì 10 saranno in cucina Laura Moraca & Co., sabato 11 Stefania, Lorenzo & Co. Per info e prenotazioni: Ondapp o contattare Marco Carletti, Giancarlo Monari o Fabrizio Monelli.

– La Commissione di Solidarietà della Contrada organizza un corso di Blsd (Basic Life Support Defibrillation) per le manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore. Il corso si terrà nei locali della Società Giovanni Dupré in due serate, che verranno comunicate nei prossimi giorni. Per informazioni contattare: Daniela Fratagnoli; Rossella Marraccini; Francesca Orazioli e Giulio Faraoni 3341336428.

· PANTERA

– Sabato 4 novembre ‘cena di cacciagione’. Vi aspettiamo per una succulenta cena di cacciagione! Prenotazioni esclusivamente su PanterApp, ricordiamo che la prenotazione chiude 24 ore prima dell’evento.

– La Commissione elettorale per il rinnovo del Seggio e del Capitano ogni lunedì e giovedì dalle 21,30 alle 23,30.

· SELVA

– Oggi Santa Messa in ricordo di tutti i Selvaioli defunti alle 19 nell’Oratorio di San Sebastiano.

– Venerdì 10 novembre Aperò in Rummeria

· TORRE

– Domenica 5 novembre sarà effettuato il tradizionale Banchetto di chiusa dell’anno contradaiolo nei locali di società.