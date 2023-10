"Chiusura dell'Anno Contradaiolo: Banchetti e Assemblee di Contrade"

· AQUILA

– Domenica 26 novembre all’Hotel Garden si terrà il Banchetto di chiusura dell’anno contradaiolo, a partire dalle 13. Le tessere saranno in vendita in presenza nei seguenti giorni: venerdì 3 novembre 19,30-21,30, mercoledì 8 (21,30-23), sabato 11 (22– 23,30), mercoledì 15 novembre (21,30-23). Entro e non oltre lunedì 13 novembre, è possibile acquistare le tessere anche con bonifico bancario, intestato a “Nobile Contrada dell’Aquila”, IBAN IT93N01030142000000 02374337. Nella Causale scrivere ‘Banchetto 2023’, indicando il numero di tessere adulti e bambini (ridotti o gratuiti).

· DRAGO

– Le Commissioni elettorali di contrada e di società annunciano le consultazioni aperte a tutto il popolo di Camporegio. Commissione elettorale di contrada: le consultazioni iniziano oggi, ricevimento tutti i lunedì e tutti i giovedì dalle 21,30.

Commissione elettorale di società: ricevimento tutti i lunedì dalle 21,15 in poi e tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 e dalle 22 in poi. Invitano i contradaioli e i soci a prenotarsi sulla app di società: app.societadicamporegio.it

· GIRAFFA

– Sabato 28 ottobre pizze tonde in società (prenotarsi tramite app o mail ([email protected]).

– Mercoledì 31 ottobre dalle 18 dolcetto e scherzetto e a seguire apericena da brividi. Per info e prenotazioni contattare Lucia (3474446328).

– La Commissione Elettorale di Contrada riceve i contradaioli per i colloqui nei giorni di lunedì ed il giovedì dalle 21 alle 23 previo appuntamento contattando Marta (3349204 070).

· NICCHIO

– Martedì 31 ottobre Halloween.

Cena e Discoteca, serata aperta ai soli Nicchiaioli. Le tessere sano in vendita dagli economi oggi e domani dalle 21,30 alle 23,30.

· PANTERA

– Sabato 28 ottobre serata anni ‘90. Cena e discoteca Over 25 dalle 20 in poi. Gaus dj. Prenotazioni esclusivamente su PanterApp. Ricordiamo che l’evento su PanterApp scade 48 ore prima, e non sarà più possibile segnarsi. Non saranno accettate prenotazioni per mail.

– Le Commissioni elettorali riceveranno i Contradaioli nei giorni e negli orari di seguito riportati:

Commissione elettorale per il rinnovo del Seggio e del Capitano ogni lunedì e giovedì dalle 21,30 alle 23,30.

Commissione Elettorale per il rinnovo del Consiglio di società: oggi e lunedì 30 ottobre dalle 21,30 alle 23,30.

· TARTUCA

– Lunedì 30 ottobre 2023 alle 21 in prima e alle 21,30 in seconda convocazione assemblea generale della contrada con il seguente ordine del giorno: Comunicazioni dell’On.do Priore, Presentazione delle proposte di modifica alle norme statutarie, Varie ed eventuali.

· TORRE

– Domenica 5 novembre sarà effettuato il tradizionale Banchetto di chiusura dell’anno contradaiolo nei locali di società. La vendita delle tessere, anche per gruppi di persone, verrà effettuata, senza prenotazioni, in maniera diretta con contestuale assegnazione dei posti presso l’appartamento in via di Salicotto 78, nel giorno martedì 31 ottobre dalle 18,30 alle 23.

· VALDIMONTONE

– Oggi alle 21,30 nella sede museale ‘Sala delle Vittorie’, avrà luogo l’Assemblea Ordinaria della Contrada di Valdimontone, con il seguente ordine del giorno: Comunicazioni Onorando Priore, Accettazione donazione Dottoressa Carli, Nomina Commissione Elettorale Seggio biennio 2024-2025, Varie ed Eventuali.