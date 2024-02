Chiusi, ladri al Centro ’Etrusco’. Dentro la galleria con auto rubata

di Laura Valdesi

Sfrontati. E pronti a tutto i malviventi che nella notte fra domenica e lunedì sono entrati nel Centro commerciale ’Etrusco’ a Querce al Pino con una macchina rubata, infilandosi nella tabaccheria e cercando di arraffare anche al supermercato ’Pam’. Senza riuscirci però perché i Vigili giurati sono arrivati in pochissimi minuti nel polo commerciale davanti all’ingresso dell’A1, unitamente a tre macchine dei carabinieri della compagnia di Montepulciano. I ladri sono stati costretti a svignarsela lasciando addirittura all’interno la vettura. Le indagini e i rilievi sono proseguiti fino alla prima mattina di lunedì per cercare, per esempio, eventuali impronte all’interno della macchina. Preziosi saranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza che non mancano all’interno dell’"Etrusco". E che potranno confermare una dinamica che appare già chiara, soprattutto svelare elementi utili ad individuare i malviventi. Sicuramente ad attenderli fuori e dare l’allarme c’era un complice. Non sarebbe la prima volta che qui agiscono bande che arrivano dal sud Italia e si muovono lungo l’autostrada.

Una scena surreale quella che si è presentata a forze dell’ordine, responsabile dell’Etrusco e proprietari dei due negozi in cui i ladri sono riusciti ad entrare. All’interno della galleria del Centro commerciale, infatti, c’era una Fiat Panda ancora con motore e fari accesi, il portellone alzato. I malviventi sono entrati in azione poco dopo la mezzanotte. Un orario insolito, generalmente attendono fra le 3 e le 4 per agire indisturbati. Hanno prima forzato un’uscita di sicurezza laterale che si trova all’altezza del centro estetico. Da qui sono entrati con la macchina, poi risultata rubata, rovinandola in parte perché lo spazio per passare era ridotto. Quindi si sono diretti prima verso la tabaccheria che si trova proprio di fronte all’ingresso del supermercato ’Pam’, sembra rubando sigarette ed un cambiamonete. Quindi sono stati danneggiati i tendoni che proteggono l’ingresso del supermercato dove ci sono i tornelli. Ma non sarebbero riusciti a portare via nulla perché, scattato l’allarme, una pattuglia dei vigili giurati che era vicina si è fiondata sul posto, chiamando i carabinieri. Convergendo all’Etrusco i ladri sono stati costretti a scappare lasciando la Panda rubata nella galleria perché sono trascorsi al massimo 4 minuti fra l’inizio del blitz e l’arrivo delle forze dell’ordine.