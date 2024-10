Centro di aggregazione giovanile, convenzione con il Lions Club

Approvato in Comune, su proposta dell’assessore alle politiche giovanili e ai servizi sociali, Micaela Papi (foto), la convenzione con il Lions Club Siena per le attività di sostegno e accompagnamento scolastico nel Centro di aggregazione giovanile (Cag) ’Sale&Pepe’ di Isola d’Arbia. La collaborazione tra Comune di Siena e Lions Club Siena avrà la durata di un anno e sarà prorogabile per un ulteriore anno, previo accordo tra le parti.

Il Lions Club Siena, organizzazione di servizi senza scopo di lucro che fa parte di una rete internazionale di club impegnati in attività di volontariato e assistenza alla comunità, dal 2018 si impegna attivamente in attività inclusive presso il Cag di Isola d’Arbia.

Nelle scorse settimane, la presidente del Lions Club ha espresso la volontà dei soci di continuare le attività presso il Centro di aggregazione giovanile di Isola d’Arbia, nello specifico per il sostegno scolastico e il dopo scuola per i bambini frequentanti la struttura, che in larga parte sono provenienti da famiglie extracomunitarie.