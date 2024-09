Centro commerciale. Presto il caso al Riesame

Questa settimana sono attesi sviluppi sulla vicenda che riguarda il centro commerciale di Esselunga sequestrato in Massetana Romana dalla procura di Siena che avrebbe dovuto aprire a dicembre. Alcuni indagati avrebbero chiesto il Riesame contro il provvedimento disposto, su richiesta del pm Siro De Flammineis, dal gip Andrea Grandinetti. L’inchiesta, che è stata come un fulmine a ciel sereno per la città, vede al centro una presunta lottizzazione abusiva materiale (questo il motivo per cui l’eventuale riesame si svolge al tribunale di Siena e non in quello di Firenze) stante la realizzazione di una nuova costruzione "che determinerebbe un’apprezzabile trasformazione edilizia della zona in contrasto con plurime norme di pianificazione urbanistica ed in assenza di un necessario piano di lottizzazione o altro atto equipollente", sostiene la procura. L’udienza del riesame potrebbe svolgersi giovedì prossimo.