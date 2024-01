Centri di aggregazione. Si cerca un educatore

1 EDUCATORE – Cercarsi un educatore presso centri di aggregazione giovanile a Siena. Contratto a tempo indeterminato part time, orario di lavoro dal lunedì al venerdì 17/22. Per candidature inviare il cv a [email protected]

1 COLLABORATRICE FAMILIARE – Famiglia di Siena cerca collaboratrice familiare convivente o non convivente con esperienza nelle pulizie della casa, lavare, stirare e cucinare per anziano, aiuto nell’igiene personale. Necessaria patente B per accompagnare l’anziano a visite di controllo e ottimo italiano. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato con orario part time (20 ore) disponibilità a offrire alloggio e convivenza. Contattare 3281448760 o [email protected]

1 PORTIERE DI NOTTE – Hotel di Sa Quirico cerca portiere di notte con esperienza, diploma, buon inglese, patente B/A e auto negli spostamenti. Contratto a tempo determinato stagionale con possibilità di proroga per la stagione 2024. Orario notturno. Contattare 0577/898177 [email protected]