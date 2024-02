Cavalli, iscrizioni al via: "Si fanno solo on line"

di Laura Valdesi

SIENA

Cavalli dell’albo, sono iniziate ieri le iscrizioni dei mezzosangue per l’ammissione al Protocollo equino 2024. Che portarono lo scorso anno i proprietari a segnare 136 nomi ma dopo le visite di marzo al Ceppo ne rimasero 119 per il percorso di addestramento che porta alla Piazza.

Fantini e appassionati potranno segnare i cavalli fino alle ore 12 del primo marzo. Poco meno di un mese di tempo per espletare le procedure che, ha ricordato ieri il Comune, dovranno essere solo telematiche. "L’invio della documentazione richiesta – questo il messaggio mandato ai proprietari dei cavalli – dovrà avvenire esclusivamente in modalità on line accedendo con lo Spid (sistema digitale pubblico identità) nell’area dei servizi on line del sito del Comune". Che avverte ancora: "Il termine indicato è perentorio e l’intempestività determina l’esclusione dall’iscrizione". Ma nella comunicazione che è arrivata sui cellulari degli addetti ai lavori, si suggerisce anche "di inviare la domanda in anticipo rispetto alla scadenza prevista per evitare possibili criticità di natura tecnica". Un aspetto importante, che in passato ha creato più di una fibrillazione, è quello dell’assicurazione dell’animale "che – si ricorda – deve contenere tutti i dati necessari per la sua verifica: contraente, massimali, cavallo assicurato, condizioni, eventuale quietanza di rinnovo". Va da sè inoltre che il mezzosangue deve essere segnato con il nome completo che figura nel documento identificativo, compresa la doppia A se riportata di seguito al nome. "Non possono essere iscritti per la prima volta cavalli di età inferiore ai 4 anni, né superiore ai 7", recita l’articolo 5 del Protocollo 2024 approvato dalla giunta.

Le visite veterinarie si svolgeranno dall’8 al 10 marzo alla clinica del Ceppo. Nel periodo che corre fra la conclusione delle iscrizioni e la lista degli ammessi all’Albo, il capitolo importante sarà la manutenzione delle piste. A partire da Mociano dove ci sarà il debutto il 19 marzo mentre c’è più tempo per sistemare il fondo di Monticiano in quanto qui si galopperà per la prima volta il 2 aprile. I proprietari, che hanno apprezzato la riduzione di un anno della squalifica ai cavalli, chiedono che entrambe siano in ordine.