Non si fermano i ladri nel territorio comunale di Castiglione d’Orcia. Due gli episodi segnalati negli ultimi giorni: i furti sono stati sventati. L’altra sera alle 23,30 in località "I Sassi", a Campiglia d’Orcia, c’è stato il tentativo di rubare un auto di lusso. I proprietari, che erano in casa, sono riusciti a sventare il furto. Domenica pomeriggio alle 18, in Via dell’Oliveto a Castiglione, i ladri hanno eluso le telecamere all’esterno di un’abitazione bifamiliare, si sono arrampicati lungo i discendenti pluviali e dalla terrazza al primo piano hanno sfondato una porta finestra. La famiglia al piano di sopra (moglie, marito e giovane figlio) ha sentito abbaiare con insistenza il cane nell’abitazione sottostante e si è insospettita. L’uomo ed il figlio sono usciti fuori e l’altro si è affacciato al balcone, mentre la moglie allertava i carabinieri, giunti rapidamente sul posto. La reazione del quattro zampe e dei vicini, dei quali forse agendo dal piano strada i ladri non si erano accorti, ha messo in fuga i malviventi senza che potessero arraffare nulla. Ma paura e rabbia crescono.

Dan. Pal.