Cassia Pannone, FdI: "La nuova segnaletica non va, intervenga Anas"

Protesta dei residenti dopo i cantieri dei mesi passati a Isola d’ Arbia: Anas, in quanto gestore della strada, ha provveduto a rifare la segnaletica sulla Cassia Sud che attraversa la frazione. Ma qui sorgono i problemi. In corrispondenza del ’Bar il Pino’ la segnaletica è stata modificata rispetto alla situazione precedente: "A ora sia i clienti del Bar che le famiglie residenti nella stessa area sono costrette a raggiungere il comune di Monteroni d’Arbia per fare poi manovra in direzione di Siena (5km andata e 5Km al ritorno, a causa della presenza della doppia linea di mezzeria", spiega la consigliera comunale di FdI, Alessia Pannone, che ha raccolto le istanze dei cittadini. E ancora: "La corsia di canalizzazione può essere infatti percorsa solo dagli automobilisti che escono dal bivio della Francigena ed è definita con doppia linea continua – continua Pannone –. Si può quindi uscire dal piazzale del Bar solo proseguendo verso Monteroni (nel piazzale hanno il passaggio anche le famiglie che abitano dietro il Bar), ma il pericolo per la mobilità è elevato nel caso il guidatore, per evitare di percorrere 10 km, pensi di fare manovra nel bivio, commettendo infrazione". La consigliera di FdI non ha dubbi: "Le famiglie residenti subiscono un grave disagio, oltre ai rischi di incidenti su una strada la cui sicurezza è critica. Con il consigliere Pierluigi De Angelis abbiamo accolto le istanze dei cittadini che chiedono di ripristinare la precedente segnaletica o di adottare comunque una soluzione".

Pannone conclude: "L’ente proprietario e gestore della strada è Anas. E’ chiaro che il Comune non ha competenza né possibilità di operare direttamente sulla segnaletica. Abbiamo avviato una serie di confronti con gli assessori competenti e il comandante della Municipale Alfredo Zanchi per rapportarci con Anas; è necessario far presente la problematica e trovare una soluzione al problema".