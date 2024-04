Casole: Mariani replica: "Nessuna minaccia"

"La circostanza riportata è falsa: non ho mai usato minaccia, né ho mai neppure sfiorato Vittoria Panichi". Come aveva già fatto durante la seduta consiliare del 22 aprile, l’assessore al turismo di Casole d’Elsa, Daniela Mariani, smentisce nel modo più assoluto quanto affermato dal direttivo di ‘Pensare Comune’, in una nota letta al consiglio comunale dal capogruppo Saverio Pacchierotti, circa una sua presunta minaccia e spinta alla collega di giunta Vittoria Panichi, assessora alla cultura, avvenuta davanti a testimoni prima dell’inizio dei lavori del consiglio del 16 aprile. Nella sua immediata smentita, Mariani aveva ribattuto all’accusa affermando "questa è la versione di Panichi: non è andata così. E’ vero che c’erano testimoni, per cui sono tranquilla". Fra i testimoni citati nella nota letta da Pacchierotti anche il sindaco Andrea Pieragnoli, che, subito dopo la dichiarazione di Mariani, nella sua qualità di presidente dell’assise aveva imposto lo stop alla discussione in quanto il confronto fra le due versioni non era all’ordine del giorno della seduta, né poteva essere tema di dibattito consiliare. "Con Vittoria Panichi, che attualmente svolge, come la sottoscritta, la funzione di assessore – continua la smentita odierna di Daniela Mariani – ci sono stati, in varie occasioni, confronti, ma senza che mai io abbia usato né violenza né minaccia personale verso di lei. Mi riservo, ovviamente, di tutelare la mia persona dinanzi all’Autorità Giudiziaria competente, atteso che la comunicazione resa in consiglio comunale dal capogruppo Pacchierotti riveste i caratteri di diffamazione in danno della sottoscritta".