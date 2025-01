Casine dell’acqua. Boom di prelievi

Superata la soglia del milione di litri di acqua pubblica (1.212.044 litri, per la precisione) erogata in modo gratuito dalle sette casine dell’acqua presenti su tutto il territorio di Montepulciano, alla data del 30 novembre 2024. Si calcola un taglio in termini di emissioni di CO2 nell’ambiente di oltre 120 tonnellate e un risparmio per le casse delle famiglie di circa 300 mila euro.

"Questi numeri aiutano a rendere visibile l’impatto positivo dell’uso delle casine dell’acqua in termini di riduzione delle emissioni, evidenziando come scelte locali possano avere effetti concreti sulla tutela ambientale. Oltre ai benefici dell’ambiente c’è anche un risparmio per i bilanci familiari. Per tutti questi motivi è nostra intenzione mantenere l’uso gratuito delle casine dell’acqua", è il commento del Sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini e dell’Assessore all’Ambiente, Lorenzo Bui (foto).

Benefici per l’ambiente. Se consideriamo che ogni litro di acqua delle casine evita l’acquisto di una bottiglia di plastica da 1 litro, risparmiando circa 100 g di CO2 per bottiglia da 1 litro (compresi produzione, trasporto e smaltimento), si stima che siano stati risparmiati complessivamente circa 120,23 tonnellate di CO2₂ fino a novembre 2024. Tali stime si basano sui modelli matematici maggiormente diffusi per il calcolo dell’impronta ambientale, tra i quali, Life Cycle Assessment of PET bottles, European Commission studies.

Sempre secondo questi modelli, per fare un termine di paragone 120 tonnellate di CO2 equivalgono alle emissioni annue di circa 60 automobili che percorrono 15.000 chilometri, mentre servirebbe un bosco di circa 5.500 alberi maturi per assorbire in un anno le 120 tonnellate di CO2 immesse nell’ambiente.