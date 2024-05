Carolina si appella a Giorgia Meloni: "David è stato ucciso, la verità si faccia emergere senza timori"

di Laura Valdesi

SIENA

"Lancio un appello alla premier Giorgia Meloni e a tutta la politica: David non si è suicidato ma è stato ucciso. Quindi vi prego di far emergere la verità senza timore con la seconda commissione parlamentare d’inchiesta". Carolina Orlandi, figlia di Antonella Tognazzi, moglie di David Rossi, il manager Mps volato dalla finestra di Rocca Salimbeni il 6 marzo 2013, lancia il messaggio alla presidente del Consiglio in un’intervista a ’Cusano Italia tv’. Non è la prima volta, in verità, che la giovane si rivolge a Giorgia Meloni. Avvenne nel marzo 2023 a "Le Iene" quando, poco dopo la trasmissione, la premier aveva risposto con un tweet annunciando il voto a breve per la commissione d’inchiesta bis con l’auspicio, queste le parole usate all’epoca da Meloni, "che si possa fare luce sulla vicenda, per David e per la sua famiglia". "Mi appello alla presidente del Consiglio perché ci aspettiamo un lavoro serio da parte della politica – ha proseguito ieri Carolina Orlandi –; hanno la possibilità di farlo perché hanno una Commissione d’inchiesta aperta formata da tutti i partiti;quindi ci aspettiamo che venga fatta giustizia, che venga fuori la verità, che venga fatto un lavoro libero da condizionamenti di un sistema", E ha poi aggiunto: "Mi auguro che non ci sia timore di scoprire che cosa è successo a David Rossi". Denuncia inoltre che, a suo avviso, "fino ad oggi ci sono stati depistaggi e omissioni, un video importante è saltato fuori dopo che per anni a noi è stato detto che nessun’altra telecamera aveva registrato niente all’esterno dell’edificio. Un file su una pennetta ma risultava cancellato".

Orlandi lamenta infine "che ancora oggi, nonostante la commissione d’inchiesta abbia inviato i materiali alla procura di Genova e di Siena non è stato aperto un fascicolo eper capire chi ha picchiato David poco prima di cadere".

Al momento non c’è ancora una nuova data dell’audizione del presidente della prima commissione d’inchiesta, Pierantonio Zanettin, già slittata due volte.