Cardini e Barbero: lezione sul medioevo

Evento-lezione sul medioevo "e molto altro ancora" con gli illustri studiosi medievisti Franco Cardini e Alessandro Barbero in una serata da tutto esaurito (quasi) prima del messaggio lanciato dalla piattaforma digitale dell’Associazione dei Cavalieri di Santa Fina di San Gimignano. Incontro da ‘prima’ che aprirà il sipario domani alle 17 nella ex platea del vecchio cinema-tetro di via del Castello, attuale sede ed espositiva della internazionale ‘Galleria Continua’. Serata medioevale e molto altro già al completo addirittura dal 7 ottobre alle 19. Quando fu lanciato l’evento da internet e alle 10 del secondo giorno dalla piattaforma dei Cavalieri si leggeva posti esauriti (450 posti) per gli altri sfortunati

(si dice una settantina) sono rimasti con il cerino in mano in lista di attesa. Chi è entrato subito sul messaggio lanciato via internet su la pagina ‘Cavalieri di Santa Fina’ posto assicurato, per gli altri la piattaforma risponde; "siamo spiacenti posti esauriti". Punto. Con qualche punto di domanda di chi è rimasto fuori della porta alla ‘galleria continua’ in questo speciale evento da eccellenza medioevale con ‘Franco Cardini che presenta Alessandro Barbero e molto altro ancora’ dal palcoscenico dell’ ex cinema teatro. Evento di storia e di cultura letteraria, promossa, organizzata e preparata dai Cavalieri di Santa Fina in collaborazione dalla Galleria Continua, con il patrocinio del Comune e l’assessorato alla Cultura.

Romano Francardelli