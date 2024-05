Capitan Acciaio fa tappa alla Lizza. Il supereroe e il riciclo degli imballaggi

Da domani ai Giardini La Lizza una tre giorni per far conoscere l’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio: dal 5 al 7 maggio Siena ospiterà Capitan Acciaio, il supereroe del riciclo. L’iniziativa, promossa da RICREA, il consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio parte del Sistema CONAI, offrirà ad adulti e bambini l’opportunità di scoprire che l’acciaio si ricicla al 100% all’infinito, e che il corretto conferimento è il primo passo per innescare il circuito virtuoso dell’economia circolare. Durante le tre giornate Capitan Acciaio sarà ai giardini La Lizza, per dimostrare che gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatolette, fusti, latte, secchielli, bombolette, tappi corona e chiusure, possono rinascere sotto forma di nuovi prodotti. Tra le attività proposte, laboratori ludico-creativi per i più piccoli; quiz e giochi per mettere alla prova le conoscenze degli adulti sulle buone pratiche di raccolta differenziata. "Nel 2023 l’Italia ha avviato a riciclo imballaggi in acciaio pari all’87,8%, superando già oggi l’obiettivo europeo dell’80% fissato per il 2030", sottolinea Domenico Rinaldini, presidente RICREA.