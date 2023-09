Candidato alle Comunali. Centrodestra al lavoro

Chiamato a rendere noto il nome del suo candidato a sindaco per le comunali del 2024, il centrodestra colligiano si limita per ora a riaffermare la compattezza della coalizione e ad annunciare le sue intenzioni circa la propria presenza sulla scheda elettorale, senza però sciogliere il nodo della candidatura a Palazzo Renieri. E poco importa se sul fronte civico e su quello di centrosinistra la ricerca del consenso è una macchina già in movimento e le candidature sono già state presentate pubblicamente. "Perché ridursi sempre e solo a un totonomi – afferma il dirigente regionale di Fratelli d’Italia, Fabio Strianese –? Il centrodestra unito sarà della partita – prosegue rassicurando il proprio elettorato – Ci sarà con un proprio programma di governo della città, con proprie liste, con propri simboli e con un candidato o una candidata a sindaco". Nemmeno sui tempi dell’atteso annuncio, Strianese intende pronunciarsi: e se c’è chi ricorda che alle amministrative di maggio 2019 il centrodestra presentò la sua candidata sindaco a gennaio, lui chiosa: "Non ci sono date, non esiste un presto o un tardi".