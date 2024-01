Canale di Suez. Export a rischio

Le difficoltà alla navigazione provocate dagli attacchi degli Houthi dello Yemen contro le navi nel Mar Rosso mettono a rischio 250 milioni di euro di esportazioni di prodotti made in Tuscany dirette in Medio Oriente e Asia Orientale ma anche altrettanti milioni di euro di prodotti importanti. E’ quanto stima Coldiretti Toscana sugli effetti economici delle tensioni sui trasporti marittimi attraverso il canale di Suez. "L’allungamento delle rotte marittime tra Oriente e Occidente, costrette a evitare il Canale di Suez, a causa dei ripetuti attacchi terroristici, hanno portato – sottolinea Coldiretti Toscana – ad aumenti vertiginosi del costo dei trasporti marittimi e dei tempi di percorrenza. Dal vino alle bevande ai salumi passando per il vivaismo ma anche formaggi e prodotti lattiero caseari ci sono anche molti prodotti del paniere regionale destinati a subire le conseguenze".