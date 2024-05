Cade di bici. Giovane finisce alle Scotte

Brutta caduta di bicicletta per un 28enne, con ferite serie anche se le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. L’incidente è avvenuto ieri mattina alle 12,21, sulla strada provinciale 75 a Montalcino. Allertato il 118 dell’Asl Toscana sud est, che è intervenuto con l’ambulanza della Misericordia di Montalcino. Il giovane è stato trasportato in codice 2 al policlinico di Santa Maria alle Scotte.

Proprio ieri è iniziata la settimana di grande festa per l’Eroica a Montalcino, con i 137 iscritti alla competizione juniores, Coppa Andrea Meneghelli, gara inserita nel calendario internazionale Uci. Domenica prossima invece appuntamento con Eroica Montalcino, una delle tante competizioni ormai stabili figlie della ’madre’ che si terrà in autunno a Gaiole in Chianti.